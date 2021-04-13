Что будет, если Россию отключат от системы SWIFT

Отключить Россию от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи — угрожают уже не только в США, но и в Европе.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik, Наталья Дембинская. На этот раз к жестким скоординированным мерам призвали в Европарламенте. Чем это грозит и готова ли российская финансовая система к такому сценарию — в материале РИА Новости.

Опять за старое

К международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT подключено более 11 тысяч организаций в двух сотнях стран. Россия — в тройке крупнейших эксплуатантов SWIFT, а отключением от нее угрожают с 2014 года. Поводы разные — и Крым, и Донбасс, и дело Скрипалей, и ситуация с блогером Алексеем Навальным. Едва вступив в должность президента США, отрезать Россию от SWIFT пообещал Джо Байден.

В декабре в Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами команды президента, сообщили о намерении Байдена "наказать" Москву за предполагаемую причастность к хакерской атаке на госучреждения США. Это должно привести к "серьезным экономическим, финансовым или технологическим потерям России". Один из вариантов — отключение от SWIFT, заявил Джеймс Эндрю Льюис, эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В апреле обострилась ситуация на востоке Украины — новый предлог. Тему подхватили в Европе. Как выразился глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер, Москва "продолжает курс опасных провокаций".

По его мнению, "усиливая военное присутствие" у границы с Украиной, Москва испытывает терпение Запада. А потому США и ЕС должны дать скоординированный ответ. Как подчеркнул парламентарий, при эскалации ситуации "время дозированных санкций минует". В качестве мер, которые "должны стать реальными вариантами", Вебер предложил "масштабное замораживание счетов олигархов" и опять же отключение от SWIFT.

Будут проблемы

С одной стороны, в России есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014-м. К ней подключены все российские банки и около десятка зарубежных из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). После отключения от SWIFT банки перейдут на российский аналог. Однако для международных платежей СПФС пока не совсем полноценная замена, поэтому удар будет серьезным.

Эксперты указывают, что объемы экспортных и импортных операций России в долларах и евро существенные, а по многим группам продуктов найти альтернативу невозможно.

"Отключение от SWIFT парализует транзакции российских банков, — предупреждает Арарат Мкртчян, — главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии". — Больше всего пострадают крупные экспортеры. Им придется работать исключительно с иностранными банками для обслуживания своей операционной деятельности. Возникнет много посредников, обходящих ограничения. Особенно от этого выиграют финансовые институты стран ЕАЭС".

Все решаемо

Однако катастрофы не произойдет в любом случае.

"Само по себе отключение от SWIFT российских банков означает лишь удорожание и замедление финансовых транзакций между контрагентами. Очевидно, традиционные цепочки нарушатся, понадобится некоторое время для их восстановления. Но за неделю или две это вполне можно сделать", — указывает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Другое дело, добавляет эксперт, если последует заморозка долларовых средств российских резидентов. Тогда возможна паническая реакция на рынках. Чтобы все успокоилось, потребуется квартал или два, но в итоге финансовые связи все равно восстановят.

Неизбежны резкие валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс рубля вернется к норме.

Себе дороже

И все же обратная сторона отключения России от SWIFT наводит на мысль о том, что дальше угроз дело не пойдет. Во-первых, SWIFT — частная компания, зарабатывающая на российских банках. Причем систему те используют не только для международных транзакций, но и для внутренних межбанковских переводов. Чтобы SWIFT отключила кого-то, необходимо решение ЕС или санкции США против самой SWIFT. Но в этом случае не у дел останутся торговые партнеры России — европейский и американский бизнес.

"Данное обстоятельство может считаться форс-мажором, который не позволит российским компаниям и государству платить по имеющимся обязательствам. Внешний долг страны — около 450 миллиардов долларов. Соответственно, возникнут финансовые проблемы у кредиторов. Кроме того, затруднятся операции с основными торговыми партнерами, а крупнейший из них — Евросоюз. Призывы в Европарламенте — это не более чем базарный популизм", — полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

Несладко придется и США. Во-первых, у Вашингтона лишь гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Во-вторых, Россия может ответить жесткими санкциями против американских банков и политиков.

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