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Виноделы зажигают противообледенительные свечи на виноградниках Шабли недалеко от Шабли, Бургундия

Спасали виноградники, а пострадали люди: Франция борется с заморозками

© AFP 2021 / JEFF PACHOUD
Экономика
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Sputnik Молдова
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Больше недели фермеры Франции пытаются спасти сельхозугодья от сильнейших заморозков, охвативших страну. Однако эти меры таят опасность для жителей близлежащих населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 14 апр  – Sputnik. Не менее 20 человек в департаменте Тарн на юге Франции получили отравление продуктами горения, надышавшись дымом от костров, которые фермеры разожгли, спасая от заморозков сады и виноградники, пишет Sputnik Франция.

​Значительные выбросы дыма были вызваны возгоранием 150 тонн соломы, которую подожгли с использованием дизельного топлива. Дым распространился на 5 километров вокруг коммун Амбр и Лавора, - отмечается в пресс-релизе префектуры.

Сообщается, что помощь пожарных потребовалась восьми пострадавшим, еще 13 человек обратились в отделение неотложной помощи. Кроме того, задымление сильно помешало движению транспорта в регионе. 

Фермеры Франции уже более семи дней пытаются спасти будущий урожай от заморозков, которые, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Жюльена Денорманди, стали, вероятно, "крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой XXI века". Местные власти готовят программу поддержки агросектору.

​Как сообщает портал EastFruit, удар стихии повлечет за собой  дефицит местных фруктов и рост импорта.

Директор Национальной ассоциации производителей яблок и груш Франции Джосселин Сен-Реймон отмечает, что урон от волны заморозков в стране будет значительным. "Для садов с установленными системами защиты от заморозков урон окажется не столь критическим, но неподготовленные фермеры могут почти полностью потерять свой урожай в текущем сезоне", – заявляет он.

Анатолий Игнат
© Sputnik / Mihai Caraus
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Не менее серьезные цифры потерь приводит и президент Ассоциации производителей персиков и абрикосов Франции Бруно Дарно. По его информации, "в некоторых производственных областях потери урожая от заморозков достигли 100%, и в ближайшие месяцы стоит ожидать существенного роста цен на эту продукцию".

Как отмечает EastFruit, от капризов погоды в текущем году пострадали не только Франция и Европа. Так, заморозки нанесли урон узбекским абрикосам, сливам, персикам, нектаринам и миндалю - цены на них в новом сезоне вырастут.   

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