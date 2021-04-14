Спасали виноградники, а пострадали люди: Франция борется с заморозками

Больше недели фермеры Франции пытаются спасти сельхозугодья от сильнейших заморозков, охвативших страну. Однако эти меры таят опасность для жителей близлежащих населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Не менее 20 человек в департаменте Тарн на юге Франции получили отравление продуктами горения, надышавшись дымом от костров, которые фермеры разожгли, спасая от заморозков сады и виноградники, пишет Sputnik Франция.

Météo : du froid et du gel jusqu’à vendredi dans le Nord et le Pas-de-Calais https://t.co/YV64uGL4t3 pic.twitter.com/XCHJgLpvjw — La Voix du Nord (@lavoixdunord) April 13, 2021

​Значительные выбросы дыма были вызваны возгоранием 150 тонн соломы, которую подожгли с использованием дизельного топлива. Дым распространился на 5 километров вокруг коммун Амбр и Лавора, - отмечается в пресс-релизе префектуры.

Сообщается, что помощь пожарных потребовалась восьми пострадавшим, еще 13 человек обратились в отделение неотложной помощи. Кроме того, задымление сильно помешало движению транспорта в регионе.

Фермеры Франции уже более семи дней пытаются спасти будущий урожай от заморозков, которые, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Жюльена Денорманди, стали, вероятно, "крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой XXI века". Местные власти готовят программу поддержки агросектору.

Mes plus belles images de ce matin au milieu des vignes de Bourgogne.

Des bougies 🔥 à l’hélicoptère 🚁, tous les moyens possibles sont tentés pour sauver la vigne du gel ❄️🍇🍷.#ChateauDeLaTour @FRANCOISLABET @BFMTV #TournéSeulAvecSmartphone 📱 pic.twitter.com/WOo4b1yV9e — Cédric Faiche (@cedricfaiche) April 8, 2021

​Как сообщает портал EastFruit, удар стихии повлечет за собой дефицит местных фруктов и рост импорта.

Директор Национальной ассоциации производителей яблок и груш Франции Джосселин Сен-Реймон отмечает, что урон от волны заморозков в стране будет значительным. "Для садов с установленными системами защиты от заморозков урон окажется не столь критическим, но неподготовленные фермеры могут почти полностью потерять свой урожай в текущем сезоне", – заявляет он.

Не менее серьезные цифры потерь приводит и президент Ассоциации производителей персиков и абрикосов Франции Бруно Дарно. По его информации, "в некоторых производственных областях потери урожая от заморозков достигли 100%, и в ближайшие месяцы стоит ожидать существенного роста цен на эту продукцию".

Как отмечает EastFruit, от капризов погоды в текущем году пострадали не только Франция и Европа. Так, заморозки нанесли урон узбекским абрикосам, сливам, персикам, нектаринам и миндалю - цены на них в новом сезоне вырастут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova