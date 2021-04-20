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Представитель Молдовы участвует в заседании экспертного совета МПА СНГ

© Photo : CIS website
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210420/34449195/predstavitel-moldovy-uchastvuet-v-zasedanii-ekspertnogo-soveta-mpa-sng.html

Экспертный совет рассмотрит вопросы, связанные с финансовой политикой и внешней торговлей в государствах Содружества.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа принимает участие в заседании Экспертного совета по экономике Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Встреча проходит в режиме видеоконференции с учетом эпидемиологической ситуации в странах-участницах СНГ, сообщила пресс-служба парламента.   

Экспертный совет рассмотрит вопросы, связанные с долгосрочным планированием и прогнозированием, капиталовложениями, продвижением и развитием высокотехнологичных производств, валютной и финансовой политикой и внешней торговлей.

Также будут проанализированы основные принципы концепции развития производительных сил на пространстве СНГ и рекомендаций МПА СНГ по развитию сотрудничества в области экономической безопасности между государствами Содружества.

Экспертный совет по экономике является одним из четырех консультативных органов при Межпарламентской ассамблее СНГ вместе с Советом по вопросам здравоохранения, Экспертным советом при Постоянной комиссии по правовым вопросам и Советом экспертов Регионального содружества в области связи.

Членами Межпарламентской ассамблеи СНГ являются представители парламентов 10 стран.

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Теги:
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