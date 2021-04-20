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Цифровые валюты опасны для банковской системы - аналитики Уолл-стрит

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210420/34462221/Tsifrovye-valyuty-opasny-dlya-bankovskoy-sistemy-analitiki-Uoll-strit.html

Цифровые деньги как инструмент для безналичных расчетов все больше привлекают внимание финансовых учреждений крупных мировых держав.

КИШИНЕВ, 20 апр  – Sputnik. Серьезное влияние, вплоть до разрушения, может оказать внедрение цифровых валют на действующую банковскую систему. Об этом во вторник передал телеканал CNBC со ссылкой на банковских аналитиков Уолл-стрит, пишут "Известия".

У банков США, отмечают аналитики, "есть еще несколько лет" до внедрения цифрового доллара.

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Проект по разработке цифрового доллара Федеральная резервная система (ФРС), которая выполняет функции регулятора, вместе с Массачусетским технологическим институтом уже запустила, но пока от внедрения воздерживается. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее заявил, что изучает возможность запуска цифрового доллара, но конкретного решения нет.

Аналитики отмечают, что центральные банки многих стран, в том числе Китая и Багамских островов, все больше интересуются цифровыми деньгами как инструментом для безналичных расчетов в будущем. Цифровые валюты изучают, ни много ни мало, 86% мировых центробанков.

Приход цифровых денег может стать началом потери депозитов клиентов для традиционных банков. Эксперты также указывают на на проблему с конфиденциальностью при их использовании.

Денежные купюры США
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Опасения вызывает и китайская валюта, а именно, то, что с произошедшим в прошлом году запуском цифрового юаня он "может подорвать статус доллара как мировой резервной валюты".

В 2020 году Банк международных расчетов (BIS) провел опрос и выяснил, что 60% финансовых учреждений работают над тестированием "доказательства концепции" цифровых денег, но лишь 14% фактически запустили пилотную программу или находятся в стадии разработки такого вида валют.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, "речь идет не о разрушении банковской системы из-за введения цифровых денег, а о ее трансформации". При этом "новые формы денег будут конкурировать с более традиционными", - утверждает аналитик.

По его словам, с появлением цифровых валют "сместятся центры прибыли" для банков, станут более востребованы экосистемы, финансовые супермаркеты".

Банк России собирается протестировать цифровой рубль в 2022 году.  

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