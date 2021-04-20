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Бизнесмен

Обезопасить бизнес в пандемию: страховщики придумали решение

© Pixabay / Free-Photos
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210420/34462552/Obezopasit-biznes-v-pandemiyu-strakhovschiki-pridumali-reshenie.html

Российские страховые компании озаботились вопросом, как помочь бизнесу выжить, если ему грозят последствия пандемии.

КИШИНЕВ, 20 апр  – Sputnik. Условия для страхования малого и среднего бизнеса (МСБ) в России от рисков пандемии неизвестных науке инфекций и заболеваний изложили страховщики в специально подготовленном документе, который попал в распоряжение "Известий"

Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
© Ruptly Sputnik
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса

Страхованию подлежат "имущественные интересы клиента",  связанные с риском возникновения убытков от его предпринимательской деятельности из-за изменения условий этой деятельности "по независящим от страхователя обстоятельствам". А риск убытков от перерыва в ведении деятельности страхуется только в дополнение к страхованию имущества.

Страховой случай по такому договору наступает, если российское правительство или органы власти регионов вводят из-за пандемии режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, карантин или чрезвычайное положение. К таким случаям в настоящее время не относятся эпидемии, вызванные известными науке инфекциями и заболеваниями.

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В рамках страхового случая предполагается возмещать текущие расходы клиента: фиксированные расходы на зарплату сотрудников, на аренду помещений, отчисления в пенсионный фонд, налоги, проценты по кредитам и другим привлеченным средствам.

Риски, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса, считаются главными бизнес-рисками в 2021 году - такие результаты показало 10-е ежегодное исследование ключевых бизнес-рисков Allianz Risk Barometer. На первом месте находится прерывание бизнеса, затем идет пандемия, а после — киберинциденты, которые в 2020 году заняли первое место в Барометре рисков – 2021.

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