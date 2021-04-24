Почему откажут в ипотеке: эксперты провели исследование

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Основной причиной отказа по заявке на ипотеку и рефинансирование служат отнюдь не проблемы с кредитной историей. Примерно 50% россиян имеют отклонения по кредитной истории, однако более 90% в итоге получают одобрение по заявке. К такому выводу пришли авторы исследования онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое получило в распоряжение РИА Новости.

"Проблемы с кредитной историей не являются основной причиной отказа по заявке на ипотечный кредит или рефинансирование текущей задолженности, выяснили специалисты Online-Ipoteka. Порядка 50% потребителей финансовых услуг имеют отклонения по кредитной истории, однако более 90% в итоге получают одобрение по заявке", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, критичным для кредиторов является наличие текущей просроченной задолженности: такие заявки отклоняются практически всегда. Нарушения платежной дисциплины в течение 3-5 последних лет отрицательно влияют на размер процентной ставки, а просрочки, допущенные 5 и более лет назад, практически не влияют на условия кредитования.

Чаще всего заемщикам отказывают из-за перекредитованности: наличие более двух действующих кредитов является причиной отказа по заявке в 85% случаев. "При этом более 90% получивших положительное решение по заявке имеют хотя бы один действующий кредит на сумму не менее 100 тысяч рублей в регионах, свыше 100 тысяч - в Москве", - выяснили эксперты.

Помимо всего прочего, россияне с низкой финансовой грамотностью получают отказ на ипотеку в 25% случаев, поскольку такие заемщики рассчитывают на ставку ниже 6-7% годовых и не готовы рассматривать меньшие лимиты с более высокими ставками.

Компания провела исследование в апреле, в нем приняло участие 5000 потребителей финансовых услуг по всей России.

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