Минсельхоз России прокомментировал информацию о росте цен на гречу

Крупа дорожает в России с начала года, особенно ощутимым рост цен стал с середины марта, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу в России разрабатывает Министерство сельского хозяйства страны, говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

"В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу", - сообщает ведомство. В то же время Минсельхоз подчеркивает, что текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп.

Россия в 2020 году получила рекордный урожай риса (по данным Росстата - 1,142 миллиона тонн, рост на 3,9% относительно уровня 2019 года), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 миллиона тонн, плюс 15,4%). Валовый сбор гречихи, по данным статистического ведомства, составил 892 тысячи тонн (плюс 13,6% к уровню 2019 года).

"В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", - добавляется в сообщении Минсельхоза.

Гречка в России дорожает с начала года, непрерывный рост цен наблюдается с середины марта. Так, по данным Росстата, за неделю с 13 по 19 апреля гречневая крупа-ядрица подорожала на 0,5% против 0,7% неделей ранее, с начала года цены на крупу повысились на 3,8%. Стоимость килограмма гречневой крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

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