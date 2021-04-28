Торговое соглашение между ЕС и Британией одобрено Европарламентом

Голосование прошло накануне в дистанционном режиме. Договор поддержали 660 депутатов, против высказались пять.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. За соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией после ее выхода из ЕС проголосовал Европарламент. Об этом заявил координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт, сообщают "Известия".

Голосование прошло накануне в режиме онлайн."За" проголосовали 660 депутатов, "против" - пять.

"Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего", — написал Верхофстадт в Twitter.

Чтобы документ вступил в силу окончательно, его должны согласовать страны ЕС.

Соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подписал 30 декабря 2020 года. В тот же день лидеры ЕС подписали соглашение.

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Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января 2020 года.

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