Торговое соглашение между ЕС и Британией одобрено Европарламентом

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. За соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией после ее выхода из ЕС проголосовал Европарламент. Об этом заявил координатор ЕП по Brexit и лидер либералов Ги Верхофстадт, сообщают "Известия".
Голосование прошло накануне в режиме онлайн."За" проголосовали 660 депутатов, "против" - пять.
"Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией! Первая в истории торговая сделка по созданию барьеров и устранению свобод? Провал для обеих сторон, но лучше, чем ничего", — написал Верхофстадт в Twitter.
Чтобы документ вступил в силу окончательно, его должны согласовать страны ЕС.
Соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подписал 30 декабря 2020 года. В тот же день лидеры ЕС подписали соглашение.
Неожиданный эффект Brexit: фермеры смогут приглашать больше гастарбайтеров>>>
Великобритания официально покинула Европейский союз 31 января 2020 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>