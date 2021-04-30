Глава кабмина РФ призвал усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС

Глава российского правительства заявил, что евразийскому экономическому союзу поступило более 50 предложений о подписании торговых соглашений.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условиях и принципах взаимоуважения, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заинтересован, однако прежде необходимо углублять контакты с ближайшими партнерами. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.

"Евразийский экономический союз - это сильная организация, которая всегда открыта для сотрудничества. Наш союз должен стать основным связующим звеном в построении большого евразийского партнерства. Какой бы ни была ситуация на мировой арене, (надо) углублять контакты с ближайшими партнерами", - цитирует РИА Новости главу российского правительства.

Мишустин пояснил, что имеет ввиду прежде всего СНГ, ШОС, БРИКС.

"Мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условиях и принципах взаимоуважения", - отметил он.

Также Мишустин подчеркнул, что важно продолжить совместную работу с другими государствами над крупными экономически обоснованными проектами, в том числе по сопряжению с китайской инициативой "Один пояс - один путь".

Премьер-министр РФ призвал координировать по линии правительств Евразийского союза меры по регулированию экспорта, чтобы сдерживать рост потребительских цен.

"Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. По линии правительств нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках Союза, с тем чтобы сдерживать рост потребительских цен. Речь, конечно, в первую очередь идет о сельскохозяйственной и сырьевой продукции", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что "это чувствительный вопрос для граждан наших стран".

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран – членов Союза приняли единогласно.

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