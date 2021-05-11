Немецкий политик: "Северный поток - 2" важен и должен быть достроен

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии. Об этом в интервью РИА Новости заявил сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla).

"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока - 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон", – заявил Крупалла.

Он также отметил, что "как суверенное государство Германия <...> должна поддерживать деловые отношения со многими странами".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020-го - силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

© Sputnik Северный поток 2

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