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Заправка компании Colonial Pipeline в Северной Каролине

Байден призвал скупающих бензин американцев не паниковать

© REUTERS / Jonathan Drake
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210513/34736403/Bayden-prizval-skupayuschikh-benzin-amerikantsev-ne-panikovat.html

По словам лидера Белого дома, ситуация с дефицитом горючего "вернется к норме в течение нескольких дней".

КИШИНЕВ, 13 мая  – Sputnik. С призывам к американцам не паниковать обратился лидер США Джо Байден, он также предостерег от попыток нажиться на ситуации в связи с хакерской атакой на нефтепровод Colonial Pipeline, об этом он заявил в телевизионном обращении в четверг, передает РИА Новости.

Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
© REUTERS / COLONIAL PIPELINE
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"Это временная ситуация, не покупайте больше, чем вам нужно на эти несколько дней, паника лишь замедлит процесс", - сказал Байден в телевизионном обращении.

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"Не пытайтесь нажиться во время кризиса, никто не должен использовать эту ситуацию для финансовый выгоды", - обратился президент к владельцам автозаправок. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных в них.

По его словам, ситуация "вернется к норме в течение нескольких дней". "Мы справимся и сделаем это быстро", - сказал Байден. По его оценкам, "предпринятые администрацией дополнительные меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей".

Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке в минувшую пятницу 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Президент США Джо Байден заявил, что власти РФ не причастны к резонансному взлому Colonial Pipeline.

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