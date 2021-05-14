Двое из ларца: Россия спасает от холодов не только Молдову, но и Румынию

О том, почему планы Румынии о поставках газа в Молдову и планы президента республики Майи Санду по диверсификации поставок российского газа несбыточны, - в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik, Никита Чикунов, Вадим Павлов. В апреле Молдова сильно превысила лимит отбора природного газа, зафиксированный в контракте между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз". В то же время румынский газотранспортный оператор Transgaz, некогда обещавший республике альтернативные поставки и "энергетическую независимость" от Москвы, несет убытки от деятельности в Молдове. Сама Румыния, в свою очередь, в текущем году снижает собственную добычу и увеличивает объемы закупки российского газа.

Что в Молдове?

Согласно заключенному между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" контракту, зафиксированный лимит отбора природного газа на апрель этого года составлял 69,3 миллиона кубометров (один из самых высоких показателей за последние 10 лет, - Sputnik). При этом фактический отбор газа по итогам прошлого месяца составил 99,6 миллиона кубометров – рост на 43,7% от запланированного уровня. Такие данные приводит пресс-служба АО "Молдовагаз".

Причинами такого значительного превышения лимита отбора газа республикой национальный оператор называет холодную весну и нехарактерный для этого времени года рост потребления природного газа в Молдове, в том числе предприятиями термоэнергетического сектора.

Отметим, сейчас все потребности Молдовы в газе (около 3 миллиардов кубометров в год с учетом Приднестровья) покрываются только за счет российских поставок. По оценкам экспертов, ежегодно республика получает около 3 миллиардов кубометров российского газа. Более того, в декабре Молдова продлила действующее соглашение с "Газпромом" до конца 2021 года. По словам бывшего премьера Молдовы Иона Кику, ориентировочная цена в первом квартале текущего года составит порядка 120-122 доллара за одну тысячу кубометров газа (европейский газ стоит в районе 200 долларов за одну тысячу кубометров).

Однако с момента избрания на президентский пост лидера проевропейской партии "Действие и солидарность" Майи Санду Молдова взяла курс на диверсификацию поставок российского газа. Помощи в этом республика ждет от соседней Румынии. В июле 2020 года румынский газотранспортный оператор Transgaz достроил 120-километровый газопровод Унгены–Кишинев, который, как предполагалось, будет представлять собой альтернативу поставкам газа из России.

Пропускная способность газопровода составляет 1,4 миллиарда кубометров в год. Ожидается, что ближе к концу 2021 года общая мощность может увеличиться до 2,2 миллиарда кубометров в год. Таким образом, новый газопровод в значительной степени сможет покрыть годовое потребление газа в Молдове.

Однако новый газопровод уже почти год стоит пустой – поставки по нему до сих пор не осуществляются. Подробнее здесь

Напомним, Transgaz вышел на молдавский рынок в конце 2017 года, создав компанию Eurotransgaz SRL, которая в марте 2018 года приобрела у правительства Кишинева компанию Vestmoldtransgaz SRL и обязалась инвестировать более 80 миллионов евро в газовую инфраструктуру.

Что интересно, согласно годовому отчету Transgaz (был опубликован на этой неделе, - Sputnik), обе дочерние компании в 2020 году не производили транспортную деятельность в республике и понесли только убытки. Так, две компании зарегистрировали по итогам прошлого года чистый убыток в размере около 9,8 миллиона румынских леев (около 42 миллионов молдавских леев).

Что в Румынии?

Внутри самой Румынии, некогда выражавшей готовность представить альтернативу поставкам газа из России, ситуация складывается не менее интересно. За 4 прошедших месяца этого года (январь-апрель) Бухарест закупил у России газа больше, чем за весь 2020-й год.

К 11 мая Румыния импортировала около 1,1 миллиарда кубометров российского газа, тогда как в 2020 году было закуплено 0,96 миллиарда кубометров. И объемы продолжают расти – с мая поставки по "Турецкому потоку" по сравнению с апрелем выросли в полтора раза. По данным "Газпрома", поставки в Румынию выросли на 139,8% к январю-апрелю 2020 года.

"Поставки российского природного газа в Румынию с 1 апреля 2021 года осуществляются через "Турецкий поток" минуя Украину. Значимый рост связан с тем, что поставки газа по "Турецкому потоку" в Румынию дешевле и надежнее транзитных поставок через Украину и Молдову", - отмечает исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.

Если Румыния сохранит текущие темпы импорта российского газа, то к концу года он составит рекордные 3 миллиарда кубометров, что покроет примерно четверть от всего потребления газа страной в год.

Помимо холодной зимы, спровоцировавший увеличение потребления газа почти во всем мире и, в частности, в Румынии, страна столкнулась с низкими запасами газа в хранилищах – всего 16% по данным GIE (Gas Infrastructure Europe - ассоциация, представляющая интересы европейских операторов газовой инфраструктуры).

Помимо этого, в стране продолжает падать собственная добыча газа. В минувшем году крупнейшие газодобытчики - компании Romgaz и OMV Petrom - показали снижение добычи более чем на 1 миллиард кубометров. За 2020 год они в общей сумме добыли всего 8,65 миллиарда кубометров.

Если не последует никаких изменений и имеющаяся тенденция сохранится, то импорт газа в Румынии вырастет с 17 до 40% от общего потребления топлива в стране, ранее заявлял международному аналитическому агентству ICIS член правления OMV Petrom Фрэнк Нил.

По его словам, действующие месторождения истощаются и необходимо осваивать новые.

Популизм и жажда денег

В существующих реалиях планы Румынии по наращиваю экспорта и заявления Молдовы о постепенной диверсификации поставок "Газпрома" выглядят популистскими, считает заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Политики в этих странах очень любят делать заявления, которые противоречат экономической логике. Это откровенный популизм, никаких изменений не последует. Говорить они могут все что угодно. Ожидать превращения Румынии в крупного поставщика газа на молдавском рынке можно только в том случае, если эта страна сама нарастит закупки у России. Других вариантов у румын больше нет", — говорит он.

В ближайшие годы добыча газа в Румынии будет только снижаться, поскольку все крупные месторождения в стране почти полностью исчерпались. Как следствие, румыны будут вынуждены увеличивать закупки у России, добавляет ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Валерьевич Юшков.

"В 2018 году, например, добыча газа упала на 4%, в 2019-м – тоже снизилась. Освоить месторождения в Черном море Бухарест не может из-за отсутствия денег. На черноморских шельфах в целом добывать газ нерентабельно. Черное море – не очень перспективная зона с точки зрения поиска и добычи углеводородов. Поэтому не стоит ожидать открытия крупных месторождений. Румынская газодобыча и дальше будет деградировать. В лучшем случае эта страна сможет перепродавать в Молдову российский газ", — объясняет эксперт.

Достаточно абсурдно выглядит и ситуация со строительством газопровода из Румынии в Молдову. Вероятно, истинная цель этого проекта заключалась лишь в том, чтобы получить от Евросоюза дополнительные деньги, замечает Игорь Юшков.

"Я бы назвал этой попыткой выбить деньги из бюджетов ЕС, чтобы потом их "успешно" освоить. В реальности же этот газопровод никому не нужен. По этой артерии нечего качать, потому что у самой Румынии лишнего газа нет", — продолжает он.

Такую точку зрения разделяет заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, источником для наполнения этого трубопровода может служить только российский газ, который бы Румыния продавала соседу по завышенной цене.

"За разговорами о "зависимости" от России в конечном счете скрывается желание изменить схему газоснабжения. Реверсные поставки в Молдову – очень серьезный куш, можно хороший бизнес сделать. Румынии тоже хочется заработать, в этом нет ничего удивительного. Компании будут получать больше прибыли, а жители Молдовы платить большую цену за газ – именно так сейчас происходит на Украине", — заключает собеседник.

Резюмируя, эксперты сходятся во мнении, что отказ Молдовы от российского газа при любых условиях обернется для республики убытками, а любая попытка Румынии обеспечивать Кишинев газом будет провальной, поскольку у страны не только нет крупных освоенных запасов и необходимых мощностей, но и сам Бухарест находится на пути увеличения закупок голубого топлива из России.

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