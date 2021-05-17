17:16 17 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.47
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Строительство газопровода Северный поток — 2

Регулятор ФРГ разрешил "Северному потоку — 2" продолжить строительство

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Экономика
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0f/34390502.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210517/34775683/regulyator-frg-razreshil-severnomu-potoku-2-prodolzhit-stroitelstvo.html

Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) приняло решение о немедленной реализации второго разрешения на строительство "Северного потока — 2".

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось сегодня продолжить строительство газопровода "Северный поток — 2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ), сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
Похоронить миллиарды евро. Достроят ли "Северный поток — 2" к октябрю

"Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) распорядилось сегодня о немедленной реализации второго разрешения на модификацию строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток — 2" на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии (ИЭЗ). Постановление о немедленном исполнении второго разрешения BSH от 14 января 2021 года ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра (KP0 - KP2) трубоукладочным судном, стоящим на якоре", - говорится в релизе.

Ранее немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока — 2". По сообщению Nabu, в связи с обращением в суд работы на немецком участке были временно не разрешены, передает РИА Новости.

Иск экологов направлен против второго разрешения BSH, от 14 января. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью судна на якорном позиционировании в период с конца сентября по конец мая на участке в 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Немецкий политик: "Северный поток - 2" важен и должен быть достроен>>

Ранее, в марте 2018 года оператор Nord Stream 2 AG получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября. На основании этого разрешения, а также после тщательного рассмотрения "всех интересов" регулятор разрешил возобновить строительство на двухкилометровом участке в немецких водах, чтобы обеспечить безопасность проекта.

Как указано в пресс-релизе в понедельник, работы на столь коротком участке "не окажут какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц и цели охраны птичьего заповедника в Померании".

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В конце мая может возобновиться строительство "Северного потока – 2"
Немецкие экологи против "Северного потока - 2": в чем суть иска

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Машинистка Мария Яковлева в головном вагоне поезда в электродепо Фили московского метрополитена, 2021 год.
Фото: Московский метрополитен отмечает 86-летие
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Итоги недели в одном видео: топ самых важных заявлений и событий в Молдове
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться