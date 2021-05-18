Названы возможные сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

Глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер рассказал о том, от чего зависят сроки завершения строительства проекта.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Вопрос о том, будет ли завершен "Северный поток – 2", возможно, будет решен в следующие 12 месяцев, заявил глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер во время своего выступления на 25-ой конференции "Потсдамские встречи".

"Вопрос о завершении или незавершении "Северного потока – 2" является одним из тех, которые, возможно, будут решены в следующие 12 месяцев", – сказал министр.

Он добавил, что правительство ФРГ "успешно преодолевало до сих пор все возможные эскалации, возникновение конфликтов в этой связи".

Вопрос завершения "Северного потока – 2" зависит от строителей, все разрешения немецких и европейских регуляторов есть, заявил, выступая на 25-ой конференции "Потсдамские встречи", глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает РИА Новости.

"Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, – это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода. Не хватает еще маленького отрезка", – сказал министр, добавив, что окончание строительства "зависит от скорости работ по прокладке".

"Я не могу оценить это, и это не входит в мои задачи", – добавил Альтмайер.

© Sputnik Северный поток 2

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток – 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

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