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Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии

СМИ: США планируют задержать строительство "Северного потока — 2"

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Экономика
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Sputnik Молдова
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"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Госдепартамент США намерен добавить в санкционный список еще четыре судна, принимающих участие в строительстве "Северного потока — 2", сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Северный поток - 2
© AP Photo / Stefan Sauer / Dpa
Названы возможные сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

В Вашингтоне считают, что такое решение поможет замедлить реализацию проекта, хотя его готовность превышает 90 процентов, передает РИА Новости. Противники "Северного потока — 2" также рассчитывают, что немецкая партия "Зеленые", выступающая против строительства трубопровода, получит места на парламентских выборах, запланированных на сентябрь. Инициативу об ограничительных мерах против четырех судов включат в отчет Госдепа Конгрессу США и представят сегодня.

В то же время источники СМИ подтвердили информацию портала Axios о том, что администрация американского президента не планирует вводить санкции против компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Такой шаг, вероятно, раскритикуют законодатели, требующие ввести жесткие ограничения против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока — 2".

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, осталось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. 

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