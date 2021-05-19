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Строительство Северного потока - 2

В МИД России прокомментировали позицию США по "Северному потоку — 2"

© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
Экономика
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Sputnik Молдова
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Замглавы МИД России Сергей Рябков уверен, что США должны приложить больше усилий для нормализации отношений с РФ.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Если США смягчат позицию по проекту "Северный поток — 2", это не станет ключевым фактором для улучшения отношений с Россией, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Учитывая национальные интересы, администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства, передает РИА Новости.

Северный поток - 2
© AP Photo / Stefan Sauer / Dpa
Названы возможные сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

"Критерии отмены этих санкций мы не обсуждаем с США по принципиальным мотивам. Если США в силу своих соображений отложат какие-то новые деструктивные шаги по "Северному потоку — 2", мы это, конечно, отметим в позитиве и будем приветствовать, но на общем фоне того, что творится в последние годы и как США разрушают наши отношения, в том числе используя свой санкционный инструментарий, этот шаг не будет являться чем-то качественно меняющим общую канву российско-американских отношений, российско-американского диалога", - сказал Рябков.

"Нужно гораздо больше им сделать для выправления всего того, что они натворили, наворочали за последние годы, прежде чем мы скажем, что намечаются изменения к лучшему в российско-американских отношениях", - добавил он.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, осталось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. 

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