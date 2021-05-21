Назарбаев: у ЕАЭС - огромный потенциал

Почетный председатель ЕАЭС подчеркнул, что в существующих условиях необходима еще большая интеграция.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Участникам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужна еще большая интеграция, организация обладает огромным потенциалом - об этом заявил в пятницу почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Заявления прозвучали на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

"Уверен, что наш союз обладает огромным потенциалом, привлекательность которого подтверждается интересами других государств к заключению торговых соглашений. Только в кооперации с надежными, проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность, независимость наших стран", - сказал Назарбаев.

Он заявил, что "за время своего существования ЕАЭС подтвердил, что несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами".

"Сегодня в этих условиях нам требуется еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание, еще больше идти навстречу друг к другу", - добавил Назарбаев.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов Союза приняли единогласно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova