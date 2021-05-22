Спасибо вакцинам: в мире появились девять новых миллиардеров

Пандемия коронавируса породила не только масочный и перчаточный режимы, но и новых миллиардеров, состояние которых, по некоторым данным, превышает в общей сложности 19 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Прибыль, полученная фармацевтическими компаниями от произведенных вакцин против COVID-19, привела к появлению девяти новых миллиардеров. Такую информацию обнародовало в своем докладе движение The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.

Как пишет РИА Новости, в их число, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.

Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавируса, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova