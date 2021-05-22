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Вакцины породили в мире новых миллиардеров

Спасибо вакцинам: в мире появились девять новых миллиардеров

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210522/34836591/Spasibo-vaktsinam-v-mire-poyavilis-devyat-novykh-milliarderov.html

Пандемия коронавируса породила не только масочный и перчаточный режимы, но и новых миллиардеров, состояние которых, по некоторым данным, превышает в общей сложности 19 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Прибыль, полученная фармацевтическими компаниями от произведенных вакцин против COVID-19, привела к появлению девяти новых миллиардеров. Такую информацию обнародовало в своем докладе движение The People's Vaccine Alliance, в которое входят различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.

Serbia: Vaccination in shopping malls kicks off in Belgrade
© Ruptly
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Как пишет РИА Новости, в их число, в частности, вошли четыре представителя американской компании Moderna: генеральный директор Стефан Бансель, сооснователь Нубар Афеян и инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер.

Кроме того, в списке также оказались глава BioNTech Угур Шахин, генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi Хуан Лопес-Бельмонте и три сооснователя китайской компании CanSino Biologics.

Отмечается, что суммарное состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 165 миллионов случаев заражения коронавируса, скончались свыше 3,4 миллиона пациентов.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (141)

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