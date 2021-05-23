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Закрытый магазин на улице Тауэнциенштрассе в Берлине во время общенационального локдауна в Германии

Сколько в миллиардах: Германия подсчитала ущерб от пандемии

© Sputnik / Christian Mang
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210523/34846470/Skolko-v-milliardakh-Germaniya-podschitala-uscherb-ot-pandemii.html

По данным немецких властей, с начала пандемии коронавируса экономика страны потеряла сотни миллиардов евро.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В 300 миллиардов евро обошелся экономике Германии кризис, связанный с пандемией коронавируса, - такую оценку дал Институт немецкой экономики в Кельне, передает РИА Новости со ссылкой на издание Welt.

На компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, заявил в интервью газете глава института Михаэль Хютер.

"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", - отметил он.

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По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 6,7 тысячи, 82 человека умерли.

По подсчетам института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава страны и ведет национальную статистику заболеваемости COVID-19, с начала эпидемии коронавирусом в Германии заразились 3 648 958 человек, скончались 87 380 пациентов. Выздоровели свыше 3,3 миллиона человек.
Как заявил ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин, потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 триллиона долларов, что вдвое превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.

По его словам, все это стало серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.

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