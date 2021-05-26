В России объяснили отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Изменение позиции США по "Северному потоку — 2" нельзя назвать сюрпризом, но оценивать решение нужно трезво, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению, передает РИА Новости.

"Я не могу сказать, что для нас, в том числе лично для меня, такой маневр американской администрации стал большим сюрпризом. Просто для них на чаше весов были отношения с Германией как ключевым союзником в Европе и отношения с теми некрупными странами, которые борются изо всех сил против "Северного потока — 2". Помимо Польши, наиболее громогласной в Евросоюзе по этому вопросу я добавлю еще и Украину", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Чижов подчеркнул, что американскую позицию к проекту необходимо трезво оценивать, поскольку сейчас США решили отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream AG и ее руководства, но санкции против российских подрядчиков и конкретных судов никуда не делись.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток — 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

© Sputnik Северный поток 2

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova