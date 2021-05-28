Сколько сэкономит "Газпром" при полной загрузке "Северного потока – 2"

Специалисты подсчитали, что экономия для российского газового гиганта при использовании "Севпотока - 2" составит сотни миллионов долларов в год.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. "Газпром" при полной загрузке "Турецкого потока" может экономить 500 миллионов долларов в год, на "Северном потоке — 2" - не менее 1 миллиарда долларов в год, сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников, его цитирует РИА Новости.

"При условии полной загрузки трубопроводов "Турецкий поток" за счет более оптимального маршрута сэкономит нам порядка 500 миллионов долларов в год. На платежах за транспортировку "Северный поток", также при условиях полной загрузки, сэкономит нам не менее 1 миллиарда долларов в год", - сказал он в ходе телефонной конференции, отвечая на вопросы о "Турецком потоке" и "Северном потоке – 2".

"В отношении "Северного потока – 2" пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, проект реализуется и будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", - отметила в свою очередь представитель департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Елена Березина.

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