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Cтроительство газопровода

Москва и Исламабад договорились строить "Пакистанский поток"

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210528/34922402/Moskva-i-Islamabad-dogovorilis-stroit-Pakistanskiy-potok.html

Пропускная способность газропровода протяженностью 1,1 тысячи километров составит до 12,4 миллиарда кубометров в год.

КИШИНЕВ, 28 мая  – Sputnik. Министерство энергетики России сообщило в пятницу о договоренности, достигнутой между РФ и Пакистаном о  строительстве газопровода "Пакистанский поток", передает РИА Новости.

Подписи под документом, который вносит изменения в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 года, поставили глава ведомства Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", — сказал Шульгинов.

Соглашение о строительстве газопровода "Север — Юг" подписали в 2015 году; в 2021-м его переименовали в "Пакистанский поток". Труба протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров в год должна связать терминал по приему сжиженного газа в портовом Карачи на юге Пакистана с Лахором на севере.

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Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания "РТ — Глобальные ресурсы" (входит в "Ростех"), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, специализирующаяся на стратегических инфраструктурных проектах в газовой отрасли.

Нынешней весной в соглашение внесли изменения: теперь магистраль должна строить компания специального назначения (SPV), которую создают в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Вместо структуры "Ростеха" в проекте будет участвовать фирма с учредителями в лице ФГУП "Центр эксплуатационных услуг", Минэнерго, Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК), а также Трубной металлургической компании (ТМК). Согласно протоколу, ее доля в SPV — не менее 26%.

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