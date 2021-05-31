МИД РФ: Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против РФ.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Россия проводит ряд мероприятий на случай отключения страны от банковской системы SWIFT, хотя речи об этом пока не идет. Более того, для предотвращения такого развития событий РФ начала работу по созданию аналога SWIFT. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться с учетом непредсказуемости ситуации к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", – отметил Биричевский.

При этом он выразил опасение, что отключение от системы SWIFT может быть использовано в качестве санкционной меры против России. В этой связи дипломат подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя.

"То, что применяют наши западные партнеры, это скорее барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", — заявил Биричевский.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Тем не менее отключить РФ от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России.

В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

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