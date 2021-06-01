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Корабли в морском порту Дудинка

В МИД России объяснили, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210601/34955850/v-mid-rossii-obyasnili-chem-severnyy-morskoy-put-luchshe-suetskogo-kanala.html

Инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала.

По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.

"Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал Корчунов.

Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства. Собеседник агентства добавил, что это окажет положительное влияние на северные территории, торговлю и туризм, а также поспособствует повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.

Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели
© Video: Администрация Суэцкого канала
Видео: контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, сняли с мели

Как заявил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование СМП стало удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал лишь 3 апреля.

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