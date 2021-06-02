Опрос: 75% немцев против санкций США по "Северному потоку"

При этом 62% немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией. Речь идет о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Значительное большинство (75%) граждан Германии не одобряют санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Данные следуют из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (ОА), передает РИА Новости.

Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно исследованию, 75% жителей Германии отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока - 2", только 17% населения считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока - 2" поддерживают члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.

При этом 62% немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией. Речь идет о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.

В общей сложности 60% немцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", если бы у них была возможность, в восточной части ФРГ - более 70%.

Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.

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