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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии

Опрос: 75% немцев против санкций США по "Северному потоку"

© Sputnik / Дмитрий Лельчук
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210602/34968154/Opros-75-nemtsev-protiv-sanktsiy-SShA-po-Severnomu-potoku.html

При этом 62% немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией. Речь идет о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Значительное большинство (75%) граждан Германии не одобряют санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Данные следуют из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (ОА), передает РИА Новости.

Северный поток — 2
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно исследованию, 75% жителей Германии отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока - 2", только 17% населения считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока - 2" поддерживают члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.
При этом 62% немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией. Речь идет о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.
В общей сложности 60% немцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", если бы у них была возможность, в восточной части ФРГ - более 70%.
Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.

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