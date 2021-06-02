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В Еврокомиссии рассказали, когда экономика ЕС вернется к докризисному уровню

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Экономика
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Sputnik Молдова
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Экономические рекомендации по странам Евросоюза ЕК обнародовала в среду, в них приводятся данные о ситуации в еврозоне.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. К докризисному состоянию экономика стран Европейского союза вернется к концу 2022 года, передают "Известия" со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса.

Флаги с символикой Евросоюза
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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На пресс-конференции в среду он также рассказал, что экономическая активность вернется к докризисным уровням уже в текущем году.

Еврокомиссия 2 июня обнародовала экономические рекомендации по странам ЕС. Особое внимание в документе уделяется финансовым ориентирам для государств — членов ЕС по мере постепенного восстановлениях их экономик. Рекомендации призваны помочь таким странам восстановиться, максимально используя возможности Фонда восстановления и устойчивости (RRF), пишет источник. 

"Ожидается, что этот пакет рекомендаций поможет странам — членам альянса нарастить 1,2% ВВП и создать около 800 тысяч рабочих мест к концу следующего года", — приводятся на сайте ЕК слова Домбровскиса.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард ранее заявляла, что в экономической ситуации в еврозоне отмечается положительная динамика, так что регулятор придерживается прежних прогнозов роста экономики. ЕЦБ сохранил свои прежние прогнозы, согласно которым показатели ВВП ЕС в 2021 году составят 4%, а в 2022-м — 4,1%, пишут "Известия".

Постепенно оправляться от удара, нанесенного пандемией, европейская экономика начала с открытием границ. В октябре-декабре 2020 года ВВП в ЕС вырос на 12,5%, а занятость населения — на 1%, в то время как в начале того же года в альянсе зафиксировали самый большой за историю существования союза спад — в 11,5%.

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