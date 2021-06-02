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Первый в мире шоурум компании AliExpress, открывшийся на Ленинградском вокзале в Москве

Подписан меморандум о продвижении российских товаров на площадках Alibaba.com

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210602/34975831/Podpisan-memorandum-o-prodvizhenii-rossiyskikh-tovarov-na-ploschadkakh-Alibabacom.html

Стороны, подписавшие документ, договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Меморандум о сотрудничестве заключили в среду Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайский гигант интернет-торговли Alibaba.com, стороны также договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, сообщила РИА Новости глава РЭЦ Вероника Никишина.

"Второго июня в рамках ПМЭФ-2021 РЭЦ и Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, проводить регулярные тренинги, вебинары и другие обучающие мероприятия, а также совместно проводить специализированные онлайн-мероприятия для продвижения российских товаров среди пользователей площадок Alibaba.com", - рассказала Никишина.

Первым таким мероприятием станет онлайн-выставка российских товаров и услуг Russian On-Line Trade Show, запланированная на октябрь 2021 года. В выставке примут участие более 300 российских поставщиков, зарегистрированных на платформе. Глава РЭЦ отметила, что такие мероприятия на Alibaba.com позволяют привлечь дополнительный трафик и покупателей на страницы поставщиков.

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"На сегодняшний день электронные площадки - это эффективный и доступный способ развивать экспортное направление, учитывая значительное сокращение офлайновых деловых миссий и выставок. Однако мы понимаем, что широкие возможности интернет-торговли повышают конкуренцию, с которой вынуждены сталкиваться российские поставщики на мировом рынке. В этих условиях РЭЦ нацелен на сотрудничество с самыми сильными глобальными игроками, такими, как платформа Alibaba.com, чтобы российские компании могли легче и быстрее рассказать о своем продукте и привлечь внимание к конкурентоспособным товарам из России", - заключила Никишина.

Генеральный директор китайской компании Ко Чжан, в свою очередь, отметил: "мы нацелены продолжать помогать малому и среднему бизнесу в России в цифровизации продаж, увеличении производства и диверсификации источников доходов. Вместе с Российским экспортным центром мы предоставим российским предпринимателям все инструменты, необходимые для участия в глобальной электронной торговле, включая учебные курсы и доступ к международным рынкам, тем самым помогая им расширить свою клиентскую базу".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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