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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора

Что обсудил Владимир Путин с главой Всемирного банка

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210602/34976190/Chto-obsudil-Vladimir-Putin-s-glavoy-Vsemirnogo-banka.html

Состоялся телефонный разговор президента России с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Актуальные вопросы взаимодействия России со Всемирным банком (ВБ), в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры стали предметом обсуждений в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с находящимся в Москве президентом группы ВБ Дэвидом Мэлпассом, передает РИА Новости.

Представительство Всемирного банка в Молдове
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В частности, российский лидер заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

Отмечается также, что рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

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