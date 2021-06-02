Что обсудил Владимир Путин с главой Всемирного банка

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Актуальные вопросы взаимодействия России со Всемирным банком (ВБ), в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры стали предметом обсуждений в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с находящимся в Москве президентом группы ВБ Дэвидом Мэлпассом, передает РИА Новости.

В частности, российский лидер заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

Отмечается также, что рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova