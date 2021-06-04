Путин: прокладка труб первой нитки "Севпотока – 2" успешно завершена

Заявления российского лидера прозвучали в рамках его выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Прокладка труб первой нитки трубопровода "Северный поток – 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

"Газ на "Славянскую" подан", – отметил он.

"Газпром", по словам президента, готов заполнить магистраль топливом.

"Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германии", – пояснил российский лидер.

Российский лидер также рассказал, что линейная работа в рамках "Северного потока – 2" , включая морскую часть, закончена.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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