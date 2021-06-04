Путин на ПМЭФ рассказал о газе и назвал лучший продукт для зеленой энергетики

Выступая на проходящем в эти дни международном экономическом форуме, российский лидер заявил, что из всех углеводородов газ дольше всего останется на рынке, поскольку он самый экологичный.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Газовая тема стала одной из наиболее обсуждаемых после выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В своей речи российский лидер заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, и "Газпром" готов к заполнению "Северного потока – 2" голубым топливом, пишет РИА Новости.

Про углеводороды

На этапе вопросов и ответов тема российского газа и углеводородов в целом получила развитие. Путин, что газ является наиболее экологичным среди углеводородов и оптимальным продуктом в период перехода к зеленой энергетике.

"Если мы говорим о таком источнике, как газ, для мировой экономики, давайте не будем забывать, ведь это самый оптимальный, самый востребованный продукт на достаточно большой, длительный период перехода к зеленой энергетике", - отметил он.

По мнению Путина, благодаря своей экологичности газ из всех углеводородов дольше всего останется на рынке.

"Я думаю, что такие проекты, они в интересах не только России, но и наших партнеров в Европе осуществляются, уверен в этом, и должны быть реализованы", - добавил Путин.

Кроме того, он сообщил, что газ, который пойдет по "Севпотоку–2", самый чистый в мире.

"Наш источник, он является самым чистым в мире, потому что с помощью гидроразрывов пласта, скажем, американская газовая промышленность добывает примерно свыше 70% газа. "Газпром" - 11%, но то, что добывается на "Северном потоке - 2", прямо качается из-под земли, здесь вообще никакого гидроразрыва нет", - сказал он.

А вот способ добычи газа в США с использованием гидроразрыва пласта Путин назвал варварским.

"Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения", - заявил Путин.

Поставки могут возрасти, но "всех кормить не обязаны"

По словам президента России, объем поставок газа из РФ в Европу в ближайшую декаду может возрасти. И в этих условиях есть перспектива загрузки газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Но в ближайшие десять лет объемы поставок на Европу могут возрасти еще плюсом 50 миллиардов (кубометров - ред.). Вот, пожалуйста, есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Все можно. Мы готовы к этому, хотим этого. Нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров", - сказал он.

Владимир Путин также заявил, что Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 миллиардов кубометров газа, а не 40 миллиардов, как сейчас, "если были бы нормальные отношения".

"В течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 миллиардов кубических метров. В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 миллиардов кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики", - заявил президент России.

По его мнению, Украина сама виновата в том, что за транзит газа получает 1,5 миллиарда долларов, в то время как могла бы получать 3-4 миллиарда.

"Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 миллиарда долларов, получали бы три, четыре, пять, сами своими руками все сломали", - сказал он.

Выступая на ПМЭФ, в ответ на замечание о значимости для Украины российских денег за транзит газа, Владимир Путин заявил, что у России нет обязанности всех кормить.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить, что ли?" - отметил глава российского государства.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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