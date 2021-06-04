Оверчук: ЕАЭС принес много выгоды новым странам-участницам

Зампред правительства России рассказал, какие преимущества получили несколько стран от вступления в ЕАЭС. А также как еще можно улучшить условия в союзе для еще большего развития стран.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приносит большую выгоду всем странам-участницам, в том числе и новым. Такое заявление сделал в рамках Петербургского экономического форума 2021 (ПМЭФ) заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Он привел несколько примеров стран, вступивших в ЕАЭС.

"Объемы торговли у Армении выросли в три раза, а у Киргизии - в полтора за пять лет членства. Эти страны пришли и получили совершенно очевидные выгоды", - отметил Оверчук.

Зампред кабмина РФ добавил, что данные показатели у всех стран можно увеличивать за счет широкой географии Азии и большого количества других стран-участниц.

"Евразия многогранна, это не только Китай и ЕС, это еще и около двух миллиардов людей из Индии, Пакистана, Ирана и других стран. Это та часть Средней Азии, которая не является частью ЕАЭС. И эти связи развиваются", – подчеркнул Оверчук.

Говоря о развитии ЕАЭС и его деятельности в пандемию он добавил, "коронавирус подтолкнул к расширению рамок взаимодействия: теперь это и вопросы продовольствия, координация в области здравоохранения, противодействия биологическим угрозам".

Также Оверчук пояснил, что этому экономическому союзу нужно выравнивание условий для хозяйствования в странах ЕАЭС, что позволит достичь качественно нового этапа развития.

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"Данная стратегия позволит нам перейти от союза таможенного к союзу экономическому. И, собственно, на чем мы сфокусируемся сейчас — это дорабатывать, чтобы у нас действительно были общие рынки, общие энергетические рынки - это наиболее сложная часть", - заключил Оверчук.

Напомним, что Молдова пока не является полноправным членом ЕАЭС, а имеет статус наблюдателя.

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