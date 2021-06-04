23:18 04 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Стамбул

Новое газовое месторождение открыла Турция в Черном море

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/35003332.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210604/35003372/Novoe-gazovoe-mestorozhdenie-otkryla-Turtsiya-v-Chernom-more.html

Таким образом, отметил турецкий лидер, общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 миллиардов кубометров.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Заявление о том, что Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров газа, сделал в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Судно-трубоукладчик во время строительства газопровода на дне Черного моря. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко
Ради политики, не для народа: что дадут Турции открытые залежи газа?

"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", - сообщил Эрдоган, выступая на открытии порта Филиос на черноморском побережье Турции, передает РИА Новости.

По его словам, таким образом общие запасы газа на шельфе Черного моря составляют около 500 миллиардов кубометров благодаря прошлогоднему открытию: в августе 2020 года Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море месторождения газа "Сакарья" с примерным объемом запасов в 320 миллиардов кубометров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Транзит российского газа через Украину в Турцию прекратится в 2020 году
Путин на ПМЭФ рассказал о газе и назвал лучший продукт для зеленой энергетики
Как Турция укрепляется в странах бывшего СССР

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"
Sudan: Anti-govt protesters demand justice for 2019 massacre victims in Khartoum
Видео: жители столицы Судана требуют справедливости для жертв палачей
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться