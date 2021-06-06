"Газпром" планирует переезд

В настоящее время юридический адрес холдинга находится на улице Наметкина в Москве, однако большинство подразделений уже располагается в Петербурге.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Собрание акционеров "Газпрома" рассмотрит обновленный устав компании, передает РИА Новости. Одним из изменений станет смена места регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом говорится в опубликованных к собранию акционеров документах.

"Текст устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург", — написано в документе.

Также предлагается указать в уставе, что собрание акционеров будет проводиться "по месту нахождения" ПАО. Сейчас оно может также проводиться в Северной столице.

В настоящее время юридический адрес холдинга находится на улице Наметкина в Москве, однако большинство подразделений уже располагается в Петербурге.

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