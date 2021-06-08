В МИД России ответили на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Российская сторона не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта "Северный поток - 2" может быть отозвано. Вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что исключение из санкций для Nord Stream 2 AG может быть отозвано, передает РИА Новости.

"И когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом. Потому что достроить "Северный поток - 2" у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)", - заявил Рябков для СМИ.

"Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа, это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный, поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать", - сказал он.

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По его словам, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.

"Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут, насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика не только в отношении России, но и в отношении других стран", - заключил замминистра.

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