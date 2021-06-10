Завершена укладка морской части первой нитки "Северного потока – 2"

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в четверг сообщил о том, что было завершено соединение частей первой нитки газопровода, и с пятницы компания готова приступить к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Nord Stream 2 AG.

"Морская часть первой нитки "Северного потока – 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – цитирует заявление оператора РИА Новости.

Компания уточняет, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все они проводятся в соответствии с необходимыми разрешениями.

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"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-я дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток – 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких.

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