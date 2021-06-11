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Газодобывающее предприятие, архивное фото

В Германии высказались о транзите газа через Украину после 2024 года

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik Молдова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Германия выражает готовность вместе с Европейским союзом предпринимать усилия по продлению договора транзита газа через Украину после 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил политический директор МИД Германии Йенc Плетнер.

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Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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"Ключевым для Федерального правительства было и по-прежнему остается, чтобы даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" транзит газа через территорию Украины был продолжен и чтобы была обеспечена энергетическая безопасность Украины. Мы готовы совместно с ЕС предпринимать усилия по продлению соглашения о транзите газа на период после 2024 года", – заявил Плетнер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

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"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток – 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток 2

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