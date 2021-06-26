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Закат над проливом Босфор, Стамбул

Эрдоган дал старт строительству канала, который пройдет параллельно Босфору

© Sputnik / Margarita Zorina
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210626/35267188/Erdogan-dal-start-stroitelstvu-kanala-kotoryy-proydet-parallelno-Bosforu.html

Канал "Стамбул", как сообщается, соединит два моря, строительство начнется с одного из шести предусмотренных мостов.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря, передает РИА Новости.

Вид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле
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В ходе торжественной церемонии он нажал на символическую кнопку, начав реализацию проекта. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.

"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу", — сказал он.

По его словам, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире.

"Сегодня 45 тысяч кораблей в год проходит через Босфор. Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанной с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей", — отметил турецкий лидер.
Он добавил, что согласно расчетам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей.

Севший на мел контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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"Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду", — добавил Эрдоган.

Он раскритиковал турецкую оппозицию, выступающую против строительства канала.

"Те, кто против, говорят: нас не спросили. Всех, кого надо, мы спросили. Вы были против, когда мы строили третий мост через Босфор и туннель под ним. Но мы все это сделали. Если бы мы вас слушали, мы бы ничего этого не построили. Караван идет", — сказал Эрдоган.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

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