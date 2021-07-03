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Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге

В ЕС назвали самую богатую и самую бедную страну

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Экономика
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Sputnik Молдова
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Данные о благосостоянии жителей стран Европейского союза представлены в отчете Национального банка Дании.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. По величине финансовых активов семей Дания является самой богатой страной в Европейском союзе. Такие данные представлены в отчете Национального банка страны.

Молдавский биометрический паспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
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Отмечается, что благосостояние граждан Дании в первом квартале 2021 года выросло до 24 тысяч датских крон на человека, передают Известия. Однако, у датчан больше долгов по сравнению с жителями соседних стран. Значительная часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86%), следует из данных банка.

Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место в Европейском союзе по величине финансовых активов, за ними следуют Люксембург и Швеция.

Самой бедной страной в ЕС является Румыния, активы семей там составляют 80 тысяч датских крон.

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Теги:
Румыния, Дания, Европейский союз

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