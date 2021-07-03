В ЕС назвали самую богатую и самую бедную страну

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. По величине финансовых активов семей Дания является самой богатой страной в Европейском союзе. Такие данные представлены в отчете Национального банка страны.

Отмечается, что благосостояние граждан Дании в первом квартале 2021 года выросло до 24 тысяч датских крон на человека, передают Известия. Однако, у датчан больше долгов по сравнению с жителями соседних стран. Значительная часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86%), следует из данных банка.

Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место в Европейском союзе по величине финансовых активов, за ними следуют Люксембург и Швеция.

Самой бедной страной в ЕС является Румыния, активы семей там составляют 80 тысяч датских крон.

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