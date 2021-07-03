В России представили список продуктов, которые запретили ввозить с Украины

В Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез и др.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Правительство России представило расширенный список товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года. Теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое и сладкую воду.

Ограничения также касаются некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.

В 2015 году Киев отменил зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на российские товары.

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