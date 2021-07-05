Поставки французского шампанского в Россию могут быть приостановлены

Об этом заявил представитель Союза домов шампанского Франции, отметив, однако, что категорические шаги предпринимать пока рано.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи с новым принятым законом, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко.

Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy письменно уведомило российских партнеров, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

"Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо", - сказал РИА Новости Шатийон.

На вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в РФ, он ответил так: "В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено".

По словам Шатийона, французские производители находятся в процессе скрупулезного изучения нового российского закона и анализа его последствий.

"На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения этого закона",- подчеркнул Шатийон.

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