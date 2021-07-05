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Бутылки шампанского игристое вино

Поставки французского шампанского в Россию могут быть приостановлены

© Sputnik / Павел Бедняков
Экономика
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Об этом заявил представитель Союза домов шампанского Франции, отметив, однако, что категорические шаги предпринимать пока рано.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию в связи с новым принятым законом, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко

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Ранее СМИ сообщили, что дистрибуционное подразделение Moet Hennessy письменно уведомило российских партнеров, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России. Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласился изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию.

"Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо", - сказал РИА Новости Шатийон.

На вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в РФ, он ответил так: "В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено".

По словам Шатийона, французские производители находятся в процессе скрупулезного изучения нового российского закона и анализа его последствий.

"На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения этого закона",- подчеркнул Шатийон.

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