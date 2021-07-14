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Автомобиль во время презентации водородного топлива

Еврокомиссия - за запрет выпуска в ЕС автомобилей на традиционном топливе

© Sputnik / Алексей Майшев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210714/35521626/Evrokomissiya-za-zapret-vypuska-v-ES-avtomobiley-na-traditsionnom-toplive.html

Сделать Европейский континент первым углеродно-нейтральным - такую инициативу поддерживает Еврокомиссия.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Запретить к 2035 году выпуск автомобилей на углеводородном топливе с тем, чтобы сделать европейский континент первым углеродно-нейтральным предлагает Евросоюз - об этом на брифинге в среду заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передают "Известия".

Брифинг транслировался в Twitter.

"Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохранятся подержанные автомобили (с двигателями внутреннего сгорания), но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Зарядная станция для электромобилей.
© Sputnik / Александр Уткин
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По ее словам, модель роста ЕС основана на инновациях, чистой энергии и экономике замкнутого цикла производства. Постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии, заключила она.

Как 9 июля сообщал Bloomberg, страны Евросоюза планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Производители автомобилей сделают ставку на электрокары. Еврокомиссия потребует, чтобы выбросы от новых транспортных средств снизились на 65%. Показателя необходимо будет достичь к 2030 году. А уже к 2035 году выбросы должны сократиться на 100%.

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