Преемник Меркель: Берлину нужен "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии, передает РИА Новости.

"Нынешний президент (США. — Прим. ред.) признал, что это решение Германии и что санкции (введение новых. — Прим. ред.) отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США. — Прим. ред.) приведет к хорошему результату", — добавил политик.

Он добавил, что считает проект экономическим и важным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики.

При этом Лашет напомнил, что Берлин согласился строить терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), через которые может импортироваться американское сырье.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против него активно выступает Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ. С декабря 2019 года Штаты регулярно вводят санкции против трубы и компаний, участвующих в ее прокладке.

Тем не менее строительство вышло на финальную стадию и может завершиться к концу лета.

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