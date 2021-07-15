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Стальные трубы для строительства газопровода Северный поток-2, Германия

Берлин не планирует компенсации Киеву за "Северный поток – 2"

© AP Photo / Stefan Sauer / Dpa
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210715/35533670/berlin-ne-planiruet-kompensatsii-kiev-za-severnyy-potok-2.html

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Германия не должна ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
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По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами, передают Известия.

"На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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Теги:
Украина, Германия, Северный поток-2

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