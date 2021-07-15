Берлин не планирует компенсации Киеву за "Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Германия не должна ничего компенсировать Киеву в случае прекращения транзита российского газа через территории Украины, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с украинским интересами, передают Известия.

"На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз", — сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova