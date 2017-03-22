Происшествия в Великобритании полиция назвала терактом

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Происшествия в Лондоне связаны между собой, сообщают британские СМИ.

Ранее два инцидента произошли в Лондоне — перестрелка у здания парламента, а на Вестминистерском мосту автомобиль въехал в толпу людей. Очевидцы рассказали местным СМИ, что двигался автомобиль на полной скорости. Есть жертвы, сообщают телеканалы, но точная цифра уточняется.

Ножевое ранение получил сотрудник полиции, он госпитализирован, пострадали еще четверо. Предполагаемый нападавший был застрелен в парламенте Великобритании. Скотланд-Ярд расценивает происшедшее, как теракт.

Посольство России в Великобритании открыло "горячие линии", по которым россияне могут сообщить какую-либо важную информацию об инцидентах в Лондоне либо подать запрос о местонахождении их знакомых, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.