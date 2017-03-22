Детали происшествия в Великобритании: что говорят очевидцы

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В среду вечером в Лондоне произошло два происшествия. Речь идет о стрельбе у здания парламента, а также наезде автомобиля на толпу людей на Вестминистерском мосту. Пресса сообщает о жертвах, но точная цифра уточняется. Среди раненных, как передает СМИ, есть и сотрудник полиции.

Британские СМИ сообщают, что оба инцидента связаны между собой.

"Полиция прибыла очень быстро, не так ли?", — спросила очевидца журналист одного из местных телеканалов. "Вообще-то нет, кажется, они прибыли через пять-десять минут", — ответил свидетель.