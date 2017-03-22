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Теракты в Лондоне

Происшествия в Лондоне случились в годовщину терактов в Брюсселе

© REUTERS/ Toby Melville
Происшествия
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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
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В столице Британии усилены меры безопасности, все правоохранительные органы находятся в боевом режиме

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Глава комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константин Косачев считает, что теракт в Лондоне неслучайно произошел в годовщину аналогичной трагедии в Брюсселе.

Теракт в Великобритании
© REUTERS/ Eddie Keogh
Теракт в Лондоне: 4 погибли, 12 тяжело ранены

МИД: среди пострадавших в терактах в Лондоне есть граждане Румынии >>>

В среду в Лондоне автомобиль на Вестминстерском мосту заехал на тротуар, где сбил множество людей. Далее преступники доехали до британского парламента. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка удар ножом, после чего был застрелен. СМИ сообщают, что в нападении могли участвовать два человека. Пришедшие на место инцидента врачи отметили, что пострадавшие получили катастрофические ранения. 

"Кто бы ни стоял за двумя актам насилия у британского парламента — организованные террористы или душевнобольные идиоты, невозможно отделаться от ощущения, что все это — звенья одной цепи, в начальном звене которой — самодовольная уверенность Запада в собственной монополии на истину, а в последнем — непонимание глубины нынешнего кризиса мультикультурализма в Европе", — заявил Косачев российским журналистам.

Косачев отметил, что Россия максимально готова к активному взаимодействию с Великобританией и другими странами НАТО в борьбе с новыми угрозами.

Свеча. архивное фото
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Детали происшествия в Великобритании: что говорят очевидцы >>>

В марте 2016 года, в аэропорту и метро столицы Бельгии прогремели взрывы,в результате которых были десятки погибших и сотни раненых. Тогда ответственность за теракт взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и России организация "Исламское государство".

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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)

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Теги:
происшествие, теракты, Лондон
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