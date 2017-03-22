МИД: среди пострадавших в терактах в Лондоне есть граждане Румынии

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Двое граждан Румынии получили ранения в результате атаки в Лондоне, сообщили в пресс-службе МИДа соседней страны.

"По самым последним данным, полученным от местных властей, идентифицированы два человека с румынским гражданством, которые были ранены. Их доставили в больницы для оказания медицинской помощи", — сообщили в МИД.

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В ведомстве также отметили, что посольство Румынии мониторизирует ситуацию, находится в постоянном контакте с представителями местных органов власти и готово оказать всю необходимую консульскую помощь.

Стоит отметить, что в Лондоне находятся много граждан Молдовы, у которых есть румынские паспорта.

Два инцидента произошли в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. В результате теракта погибли четыре человека, ранены по меньшей мере двадцать.

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