Теракт в Лондоне: 4 погибли, 12 тяжело ранены

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Двенадцать человек, пострадавших в Лондоне в результате теракта, находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
"Мы оказали помощь 12 пациентам с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницу. Также помощь на месте оказана восьми пациентам с менее тяжелыми ранениями. Три человека, к сожалению, погибли на месте", — сказала журналистам заместитель главы службы скорой помощи Полин Кранмер.
О смерти еще одного человека, сотрудника полиции, ранее сообщил Скотланд-Ярд.
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В среду в Лондоне, на Вестминстерском мосту, и на территории, примыкающей к зданию парламента, произошли два теракта. Автомобиль сбил прохожих на Вестминстерском мосту и после этого врезался в здание близ Вестминстерского дворца. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре и пострадали, по меньшей мере, 20 человек.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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