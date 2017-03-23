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Теракт в Великобритании

Кровавый теракт в Лондоне: автомобиль взяли напрокат в Бирмингеме

© REUTERS/ Stefan Wermuth
Происшествия
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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)
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Автомобиль марки Hyundai, на котором террорист совершил атаку в Лондоне, мог быть арендован в британском городе Бирмингеме

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Весь мир потрясли события, случившиеся в Лондоне. Полиция в данный момент расследует террористическую атаку. Уже стали известны некоторые подробности, проливающие свет на то, каким образом был совершен теракт. По словам очевидцев, вечером в среду в Бирмингеме наблюдалось большое число полицейских машин. 

Теракт в Великобритании
© REUTERS/ Eddie Keogh
Теракт в Лондоне: 4 погибли, 12 тяжело ранены

Тревога была связана с сообщением о том, что машина совершившего атаку в Лондоне, была арендована в одном из пунктов проката города. По другой версии, автомобиль мог быть арендован в городе Челмсфорд в графстве Эссекс, сообщает РИА Новости.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени в Лондоне в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

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Тема:
Теракт в Лондоне: подробности и факты (16)

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Теги:
авто, подробности, теракт, Лондон
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