Кровавый теракт в Лондоне: автомобиль взяли напрокат в Бирмингеме

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Весь мир потрясли события, случившиеся в Лондоне. Полиция в данный момент расследует террористическую атаку. Уже стали известны некоторые подробности, проливающие свет на то, каким образом был совершен теракт. По словам очевидцев, вечером в среду в Бирмингеме наблюдалось большое число полицейских машин.

Тревога была связана с сообщением о том, что машина совершившего атаку в Лондоне, была арендована в одном из пунктов проката города. По другой версии, автомобиль мог быть арендован в городе Челмсфорд в графстве Эссекс, сообщает РИА Новости.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени в Лондоне в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

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