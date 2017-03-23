Стрельба в американском штате Висконсин: погибли четыре человека

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Четыре человека погибли во время стрельбы в американском штате Висконсин, среди них офицер полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.

Отмечается, что стрельба происходила сразу в трех местах с небольшими интервалами. Полиция задержала подозреваемого. Ведется расследование.

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